Українець здійснив спробу самоспалення біля генконсульства в Кракові – МЗС

Українець, який проживав у Польщі, зранку 13 квітня, здійснив спробу самоспалення біля будівлі генконсульства України в Кракові, повідомив у коментарі Радіо Свобода речник МЗС Олег Ніколенко.

«У тяжкому стані громадянин був доставлений до лікарні. Лікарі нині надають йому термінову медичну допомогу. Стан українця критичний», – зазначив він.

Речник МЗС також розповів, що генеральне консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями, які розпочали розслідування, аби встановити причину та всі обставини трагедії.

«Консули також тримають на контролі надання медичної допомоги громадянину та встановлюють зв‘язок із його рідними», – підсумував Ніколенко.

Як повідомив пресофіцер Головного управління міської поліції Кракова Пьотр Шпех в ефірі «Інтернет-радіо RMF24», спробу самопідпалу здійснив 63-річний українець.

За інформацією правоохоронців, чоловік спершу стояв у черзі до консульства. Відтак почав вигукувати гасла українською мовою, після чого підпалив себе легкозаймистою речовиною та втік.

«Громадянин України вигукував заклики повернутися на батьківщину та захищати країну від росіян. Він звернувся до українських чоловіків, які зібралися перед консульством. На місці працює поліція, про подію сповістили прокуратуру. Стан чоловіка важкий і загрожує життю», – каже місцева поліція.