Дніпро: на роковини самоспалення дисидента Макуха зачитали його останнього листа

У Дніпрі 5 листопада вшанували пам’ять Василя Макуха – українського дисидента, який на знак протесту проти русифікаторської політики в СРСР і введення радянських військ до Чехословаччини вчинив акт самоспалення. Захід пам’яті провели в приміщенні «Січеславської Просвіти», передає кореспондентка Радіо Свобода.

Говорили про відомі й невідомі факти життя та смерті Макуха.

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За словами дослідника його біографії Юрія Денисенка, Василь Макух був непересічною людиною, його вчинок можна зрозуміти, тільки глибше зрозумівши саму особистість.

«Про особистість Василя Макуха я дізнався на початку 2000-х років від Василя Сірого, який очолював наше товариство. Ми ходили на його могилу, вшановували. І досі ходжу туди, стежу за нею. Тоді, коли я вперше дізнався про нього, мене збентежило одне: от начебто хто він – самогубця, спалив себе? Коли не знаєш його біографії, то виглядає так. Але коли знаєш, то розуміє, що ця людина пройшла дуже важкий шлях до цього самоспалення. Він був в УПА, він воював за Україну, потрапив у полон, відбув табори», – сказав Юрій Денисенко.

Учасники зібрання також зачитали останнього листа Василя Макуха, у якому він пояснював свій вчинок.

За словами керівника обласного Товариства політв’язнів та репресованих Івана Дремлюги, цей документ, про який довгий час було нічого не відомо, був віднайдений в архівах СБУ кілька років тому. Лист написаний на адресу першого секретаря ЦК КП України Петра Шелеста. Це вісім аркушів рукописного тексту, які показують, що Василь Макух добре знав історію України й вболівав за її долю, вважає Дремлюга.

«1968-й рік був знаковим для нашого міста. Цього року був арештований Іван Сокульський, один з авторів «Листа творчої молоді» – проти русифікації України. І цього ж року Василь Макух робить самоспалення проти тотальної русифікації. Тобто в цьому сірому, здавалося, прокомуністичному місті були люди, які чинили опір. Але це були поодинокі особистості. Можливо, була й організація – поки ми цього не можемо дослідити», – зазначив Дремлюга.

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Учасники зібрання також згадали про чеського студента Яна Палаха, який вчинив самоспалення опісля Василя Макуха, протестуючи проти введення радянських військ до Чехословаччини. На відміну від Макуха в Україні, у Чехії Палах є відомою й пошанованою особистістю, зазначали присутні.

Упродовж кількох років громадськість Дніпра домагається присвоєння Макухові звання Героя України та встановлення йому пам’ятника.

Василь Макух народився у 1927 році на Львівщині у селянській родині. Юнаком підтримував зв’язок із членами «Просвіти» та ОУН, а під час Другої світової війни воював у лавах УПА, за що був засуджений радянською владою до 10 років каторжних робіт. Відбувши покарання, разом з дружиною Лідією оселився у Дніпрі. Наприкінці жовтня 1968 року Василь Макух поїхав на Львівщину відвідати сестру, а звідти – до Києва. Там, на Хрещатику, 5 листопада він вчинив акт самоспалення, вигукуючи «Геть окупантів!», «Хай живе вільна Україна!». Помер у лікарні, похований у Дніпрі.