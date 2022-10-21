У Львові вшанували жертв депортації, проведеної радянською владою із заходу України 75 років тому

75-роковини від початку наймасовішої депортації з західних областей України під назвою «Запад» у Львові вшанували біля пам’ятника Жертвам комуністичних злочинів: запалили лампадки і поклали квіти. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, на акцію зібралася невелика група осіб.

Протягом однієї доби, 21 жовтня 1947 року, було вивезено близько 78 тисяч людей до Казахстану і Сибіру. Операція проводилася в Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Волинській, Чернівецькій, Рівненській областях.

Як розповів історик Святослав Шеремета, передусім радянська влада виселяла тих, хто мав стосунок до визвольного руху або родичів у Українській повстанській армії.

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«Радянський окупаційний режим цю операцію організував таємно і дуже швидко провів. Було багато випадків, коли односельчани блокували автомобілі енкаведистів, радянських солдатів і не давали вивезти мешканців, як казали, «на білі ведмеді». Ця операція, передусім, була скерована, щоб знищити базу УПА, тобто, тил, мобілізаційну базу, логістику, бо мешканці допомагала. Після цієї операції база УПА була суттєво послаблена і кремлівський режим свою мету, в деякій мірі, зреалізував. Сьогодні методи Росії ті самі залишились», ‒ сказав Шеремета.

Штаб операції розташовувався у Львові. Тут почали вивозити людей з їхніх домівок о 2 годині ночі 21 жовтня. О 6 ранку розпочалася «операція з виселення» вже по всіх областях на заході України і була завершена того ж дня.

Це була не перша депортація населення західних областей радянською владою. Українців виселяли з рідної землі також у 1939-1941, 1944-1946 роках.

Для реалізації операції «Запад» було задіяно 30 тисяч солдатів і майже 16 тисяч керівного складу силових відомств, зокрема НКВС.

21 380 сімей або 60 814 осіб примусово вивезли на підприємства вугільної промисловості східних районів СРСР, а це Караганда, Челябінськ, Красноярський край. Зокрема, на вугільний сектор Красноярського краю вивезли 1698 осіб.

5 264 сім’ї (15 202 особи) «активних українських націоналістів» під конвоєм були направлені в Омську область для роботи на промислових підприємствах та сільському господарстві. Тисячі мешканців опинились у найбільшій виправно-трудовому таборі СРСР в Карлазі.