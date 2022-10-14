Упівець, 99-річний Мирослав Симчич ‒ Герой України. Указ президента

Згідно з указом президента від 14 жовтня, сьогодні сотенному Української повстанської армії, політв’язню, 99-річному Мирославові Симчичу присвоєно звання Герой України.

«За героїзм, виявлений у боротьбі за незалежність України, визначні особисті заслуги у становленні Української державності, багаторічну плідну громадську діяльність постановляю: Присвоїти звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» Симчичу Мирославу Васильовичу – українському військовому та громадському діячеві, сотенному Української повстанської армії, політв’язню радянських концтаборів», – мовиться в указі президента.

Мирослав Симчич живе у Коломиї. Він народився 5 січня 1923 року у селі Вижний Березів поблизу Косова на Прикарпатті. У 1941 році вступив в Організацію Українських націоналістів. У 19 років, в 1943 році, Мирослав Симчич вступив в УПА й обрав псевдо «Кривоніс».

«Я розумів, що УПА звільнить нас від всіх окупантів. В основному там були молоді люди, але були і старші, бувші українські січові стрільці, там були і офіцери. А ми, молодь, були сільські і міські хлопці. В УПА тоді у воєнні часи в основному були українці», ‒ сказав Мирослав Симчич в одному з інтерв’ю Радіо Свобода.

У лютому 1945 року брав участь у бою за Космач, в якому прославився. У цьому бою українські воїни знищили 386 енкаведистів, за розповіддю Мирослава Симчича, у тому числі російського підполковника Олексія Дергачова.

У 1948 році Мирослава Симчича арештували і засудили на 25 років таборів. У 1963 році він був звільнений, але через 5 років знову був засуджений. В ув’язненні Мирослав Симчич провів 32 роки. Вийшов на волю у 1985 році. Реабілітований лише у 2017 році.