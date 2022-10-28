Польща підрахує збитки, завдані Радянським Союзом під час Другої світової війни – МЗС

Польща підрахує збитки, спричинені Радянським Союзом під час Другої світової війни – про це заявило Міністерство закордонних справ 28 жовтня, коментуючи свою ноту щодо компенсацій від Німеччини.

«Розрахунок воєнних втрат, завданих СРСР, базуватиметься на дослідженні, яке можна порівняти з тим, за результатами якого був підготовлений Звіт про втрати, яких зазнала Польща внаслідок німецької агресії та окупації під час Другої світової війни 1939-1945 років., відповідно до постанови польського Сейму», – йдеться в коментарі.

МЗС також уточнює зміст своєї ноти, наданої аналогічному відомству Німеччини на початку жовтня. В ній Варшава вимагає компенсацій за матеріальні та нематеріальні збитки, завдані Третім Рейхом під час окупації країни в ході Другої світової війни.

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Також йдеться, поміж іншого, про заходи щодо повернення викрадених культурних цінностей, а також майна та активів польських державних банків та кредитних установ, реабілітацію представників польської меншини в Німеччині, вбитих під час війни, та відшкодування втрат польської діаспори.

МЗС уточнює, що публікувати весь зміст ноти було б порушенням принципів дипломатії, проте воно вирішило розкрити ключові пункти заради точності висвітлення питання в медіа.

Влада Польщі на початку вересня заявила, що вимагатиме 1,3 трильйона доларів як компенсацію за втрати, понесені під час Другої світової війни. Натомість у МЗС Німеччини заявили, що «питання репарацій закрите».