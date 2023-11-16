ВООЗ створила комісію, яка має вирішити проблему самотності

Всесвітня організація охорони здоров’я створила нову комісію, яка має на меті вирішити проблему самотності як нагальну загрозу здоров’ю.

Як повідомила пресслужба ВООЗ, комісія протягом трьох років проаналізує роль соціальних зв’язків у покращенні здоров’я людей різного віку та запропонує рішення для розбудови соціальних зв’язків у широких масштабах. Також вона розгляне, як зв’язки підвищують добробу громад і суспільств та сприяють економічному прогресу, соціальному розвитку та інноваціям.

«Соціальна ізоляція – недостатня кількість соціальних зв’язків, самотність – і соціальний біль від того, що людина не відчуває себе пов’язаною з іншими людьми, є широко розповсюдженими явищами. Всупереч уявленню про те, що ізоляція та самотність впливають насамперед на літніх людей у країнах з високим рівнем доходу, вони впливають на здоров’я та благополуччя всіх вікових груп у всьому світі», – пише пресслужба організації 15 листопада.

За даними ВООЗ, Кожна четверта літня людина відчуває соціальну ізоляцію, серед підлітків, згідно з результатами досліджень, від 5 до 15% відчувають самотність – однак ці цифри, швидше за все, є заниженими.



Генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус стверджує, що високий рівень соціальної ізоляції та самотності в усьому світі має серйозні наслідки для здоров’я та благополуччя. За його словами, люди, які не мають достатньо міцних соціальних зв’язків, мають вищий ризик інсульту, тривоги, деменції, депресії, суїциду.



У ВООЗ зауважують, що відсутність соціальних зв’язків несе еквівалентний або навіть більший ризик передчасної смерті, ніж інші більш відомі фактори такі як куріння, надмірне вживання алкоголю, недостатня фізична активність, ожиріння та забруднення повітря.

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Нова Комісія ВООЗ визначить глобальний порядок денний щодо соціальних зв’язків; підвищення обізнаності та налагодження співпраці, що сприятиме прийняттю науково обґрунтованих рішень. Цей порядок денний має особливе значення в нинішній час, враховуючи, як пандемія COVID-19, її соціальні та економічні наслідки підірвали соціальні зв’язки.