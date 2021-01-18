Керівника компанії Samsung засудили до 2,5 років тюремного ув’язнення у справі про корупцію

Суд у Сеулі, Південна Корея, засудив віцекерівника компанії Samsung Electronics, найбільшого в світі виробника мікросхем пам’яті та смартфонів, до двох з половиною років в’язниці у справі про корупцію.

52-річного Лі Дже Єна звинуватили, зокрема, у підкупі подруги президентки Південної Кореї з метою надання підтримки в отриманні контролю над Samsung Group.

У 2017 році суд визнав його винним і засудив до п’яти років в’язниці за звинуваченням у дачі хабарів, приховуванні активів за кордоном, розкраданні і неправдивих свідченнях. Бізнесмен нібито вклав 6,4 мільйонів доларів в кінну кар’єру дочки президенстької подруги.

Однак в лютому 2018 року Лі Дже Єна звільнили з-під варти після одного року ув’язнення. Апеляційний суд змінив його п’ятирічний термін з реального на умовний, а також зменшив його до двох з половиною років через переглянуту суму хабаря.

Верховний суд скасував цей вирок і призначив перегляд справи в 2019 році. Прокуратура просила для нього дев’ять років в’язниці.

Справа Лі Дже Єна була пов’язана з найбільшим корупційним скандалом останніх років в Південній Кореї, який привів до усунення від влади президентки Пак Кин Х’є. Її пізніше заарештували за звинуваченням у корупції, а близьку подругу президентки Чхве Сун Сіль засудили на три роки в’язниці за незаконне отримання привілеїв від глави держави.

Обіг компанії Samsung складає 20 відсотків валового внутрішнього продукту Південної Кореї.

Лі Дже Єн фактично був біля керма компанії Samsung протягом декількох років після того, як його батько був прикутий до ліжка через серцевий напад і помер торік у жовтні.