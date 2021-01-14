Суд затвердив 20-річне тюремне ув’язнення для колишньої президентки Південної Кореї

Верховний суд Південної Кореї затвердив вирок у 20 років позбавлення волі колишній президентці країни Пак Кин Х’є, засудженій у справі про хабарництво і зловживання владою.

У 2018 році її засудили до 24 років в’язниці, вона оскаржувала рішення, відкидаючи обвинувачення.

Після рішення Верховного суду, яке є остаточним у справі, для Пак Кин Х’є відкривається можливість помилування з боку президента, повідомляють західні агенції.

Прокурори просили про 30-річне ув’язнення для нині 68-річної обвинуваченої та штраф у розмірі 118,5 мільярда вон (це близько 112 мільйонів доларів).

Наприкінці серпня 2017 року суд у Південній Кореї за звинуваченнями, пов’язаними з корупцією, виніс вирок у п’ять років позбавлення волі фактичному керівникові групи «Самсунг», найбільшої бізнес-структури країни.

49-річного фактичного керівника групи Samsung (його батько, 75-річний президент групи І Ґон Хі, ще 2014 року потрапив до лікарні з інфарктом і досі не повернувся до справ) затримали ще в лютому 2017 року, коли спалахнув скандал, що врешті призвів до імпічменту в березні президентки Південної Кореї Пак Кин Х’є. Його звинуватили в наданні 36 мільйонів доларів як внесків до доброчинних фондів, якими керувала подруга президентки Чхве Сун Сіль, в обмін на політичні вигоди.

Пак Кин Х’є була заарештована у 2017 році. Їй висунули обвинувачення за 18 пунктами, у тому числі в зловживанні службовим становищем, здирництві, корупції і передачі секретної інформації третім особам.

Попередник Пак на посаді президента – Лі Мйон Бак також був засуджений за корупцію.