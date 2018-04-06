Суд у Південній Кореї визнав екс-президента винною в хабарництві

Суд у Південній Кореї 6 квітня визнав усунуту з посади президента країни Пак Кин Х’є винною в хабарництві та зловживанні. Про це повідомляють світові інформагенції.

Невдовзі суд оголосить про покарання для колишньої глави держави. Прокурори просили про 30-річне ув’язнення для 66-річної обвинуваченої та штраф у розмірі 118,5 мільярда вон (це близько 112 мільйонів доларів).

Наприкінці серпня 2017 року суд у Південній Кореї за звинуваченнями, пов’язаними з корупцією, виніс вирок у п’ять років позбавлення волі фактичному керівникові групи «Самсунг», найбільшої бізнес-структури країни.

49-річного фактичного керівника групи Samsung (його батько, 75-річний президент групи І Ґон Хі, ще 2014 року потрапив до лікарні з інфарктом і досі не повернувся до справ) затримали ще в лютому 2017 року, коли спалахнув скандал, що врешті призвів до імпічменту в березні президентки Південної Кореї Пак Кин Х’є. Його звинуватили в наданні 36 мільйонів доларів як внесків до доброчинних фондів, якими керувала подруга президентки Чхве Сун Сіль, в обмін на політичні вигоди.

Справа також збудила громадський гнів проти найбільших у Південній Кореї родинних бізнес-конгломератів, відомих за назвою «чхеболь».