Законність продажу одеського санаторію перевірять експерти з почерку

Законність продажу одного з одеських санаторіїв перевірять через 17 років після угоди. Таке рішення ухвалила суддя Приморського районного суду міста Одеса Лариса Єршова стосовно санаторію «Червоні зорі», повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

В суді зараз розглядається позов ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» проти компанії ТОВ «Будлайф Інвест». Позивачі вважають, що приватна компанія отримала майно санаторію незаконно, від людини, якій цей санаторій не належав. Суддя погодилася перевірити це ствердження, тому передала на експертизу два документи – договір купівлі продажу і акт прийому передачі.

«Суддя ухвалила дві експертизи – почеркознавчу і експертизу самих документів, в яких ми сумніваємось. Вони були укладені нібито в 2001 році між ЗАТ «Укрпрофоздоровниця», з цього боку підписував нібито Лобода Микола Васильович, і фізичною особою Тарасовим Вадимом Володимировичем. Через 16 років він зареєстрував своє право власності і вніс це майно до статутного капіталу ТОВ «Будлайф-Інвест», – заявила адвокат Ірина Тодорич, яка представляє «Укрпрофоздоровницю». Позивачі припускають, що підписи були підроблені, причому не в 2001 році, а в інший час.

Представники ТОВ «Будлайф-Інвест» не приїхали на оголошення ухвали по клопотанню – в них є 15 діб на оскарження цього рішення. Поки суд не отримує результати експертиз, а їх будуть проводити в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз, справа не буде розглядатися. На майно санаторію вчора також було накладено арешт.

20 вересня Одеська міська рада незважаючи не протести «Укрпрофоздоровниці» відвела компанії «Будлайф Інвест» чотири гектари землі, на якій і находиться санаторій «Червоні зорі». На території санаторію за минулий рік було що найменше дві пожежі – одна через кілька днів після виділення землі міською радою, інша – в листопаді 2017 року

Територію «Червоних зорь» також намагаються перетворити в історико-меморіальний парк. Та депутат міської ради Ольга Квасницька зверталася до голови Одеської обласної державної адміністрації із проханням розробити облікову документацію на православний храм та історико-меморіальний парк на території «Червоних зорь».

Прокуратура розслідує можливе доведення санаторію до банкрутства керівництвом Прат «Укрпрофоздоровниця».