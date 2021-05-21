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22 травня 2021, Київ 00:20
Новини | Політика

У Кремлі відреагували на нові санкції України проти російських громадян і компаній

Пєсков про нові українські санкції: практика, очевидно, не в площині підготовки зустрічі двох президентів

Запровадження українською стороною нових санкцій проти російських компаній і громадян «лежить не в площині» підготовки можливої зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського, заявив речник російського президента Дмитро Пєсков у коментарі ТАСС.

«Така практика, очевидно, не в площині підготовки зустрічі двох президентів», – сказав Пєсков.

21 травня Зеленський ввів у дію ухвалене 14 травня рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції.

В указі фігурують 138 компаній, включно з інтернет-гігантом «Яндекс», російськими телеканалами «Перший канал», ТНТ, НТВ, «Звезда», російськими ЗМІ в окупованому Криму та частині Донбасу тощо.

У списку фізичних осіб, щодо яких запроваджені санкції, є 674 фігуранти. Серед інших – ватажки підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник, а також російський голова Криму Сергій Аксьонов.

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