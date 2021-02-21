У Росії заарештували обвинуваченого в нападі на українського прикордонника.

Смольнинський суд Санкт-Петербургу назвав ім’я обвинувачуваного – Назара Смоленського. У судовій владі не повідомили термін арешту.

Йому інкримінують хуліганство, за яке передбачений штраф від 500 тисяч до 1 мільйона рублів (від 188 тисяч гривень до 376 тисяч гривень) чи в розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від трьох до чотирьох років або виправні роботами на термін до п’яти років або позбавлення волі до семи років

19 лютого в російському Санкт-Петербурзі в генеральному консульстві України був поранений український прикордонник. Його двічі вдарили ножем. Речник прикордонслужби Андрій Демченко у коментарі Радіо Свобода повідомив, що загрози життю пораненого немає.