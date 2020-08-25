Україна і ще п’ять країн підтвердили приєднання до кримських санкцій ЄС

Шість країн-партнерів Євросоюзу підтвердили своє приєднання до рішення Ради ЄС про продовження на рік санкцій проти Росії, запроваджених через анексію Криму, йдеться в опублікованій у понеділок заяві зовнішньополітичної служби ЄС.

«Країни-кандидати (на вступ до ЄС – ред.) Чорногорія та Албанія, члени європейської зони вільної торгівлі – Норвегія та Ісландія, а також Україна і Грузія оголосили про приєднання до рішення Ради ЄС від 18 червня 2020 року, згідно з яким Рада ЄС ухвалила рішення продовжити санкції до 23 червня 2021 року», – йдеться в заяві.

Ці шість країн приєдналися до європейського режиму санкцій проти Росії з моменту його формування в 2014 році, і при кожному продовженні санкцій підтверджують це рішення.

18 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Рада Європейського союзу продовжила на рік санкції проти Росії за анексію Криму.

Директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Микола Кобринець заявив, що «під санкціями жити важко, але ми вже навчилися».

Раніше лідери ЄС відкинули пропозиції скасувати санкції проти Росії через COVID-19. Окремо посли ЄС 10 червня домовилися продовжити кримський пакет санкцій ще на один рік. Йдеться про продовження заборони на інвестиції з країн-учасниць ЄС в анексований Росією Крим.

Такі заходи, вперше запроваджені в 2014 році як відповідь на незаконну анексію Росією українського півострова, передбачають заборону на ввезення з Криму товарів, якщо вони не мають українських сертифікатів, заборону заходу до Криму круїзних суден під прапорами країн-членів ЄС або тих, що контролюються державою-членом об’єднання, а також заборону на придбання компаніями з ЄС майна і компаній на окупованій території. Товари і технології для секторів транспорту, телекомунікацій та енергетики також не можуть експортуватися кримським компаніям або для використання на півострові.

З часу запровадження у 2014 році санкції проти Росії кілька разів продовжували і розширювали.