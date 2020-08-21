Представник уряду в парламенті повідомив про плани стосовно деокупації Криму

Народний депутат від владної нині партії «Слуга народу», представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Василь Мокан повідомив про плани влади стосовно започаткування переговорів на тему деокупації окупованого нині Росією українського Криму.

«Росія все робить для того, щоб узагалі не виносилось ні на які переговори питання анексії і окупації Кримського півострова, але Україна цього не дасть зробити, і на всіх міжнародних майданчиках, і всередині країни і в документах, і в законопроєктах, і в будь-яких промовах буде говорити про незаконне захоплення території Криму Росією. Ба більше, зараз проводиться активна робота і перемови з міжнародними партнерами стосовно формування окремого міжнародного переговорного майданчика щодо деокупації Криму. І МЗС, зокрема, приділяє цьому значну увагу», – сказав він у виступі на телебаченні, запис якого оприлюднив у себе в фейсбуці.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що не бачить Росію у створенні міжнародного майданчика з питання деокупації Криму. Він вважає, що у 2014 році «зробили помилку», не створивши стабільний майданчик і формат щодо кримського питання. Саме тому, вважає Кулеба, зараз працювати над цим українській владі важче.

«Ми повинні бути чесними перед собою і відразу сказати, що Росія в цей формат не ввійде. Ми повинні створити платформу, яка буде виконувати три функції. Перша – допомагати нам тримати питання Криму серед пріоритетів міжнародного порядку денного. Друга дозволить координувати зусилля максимальної кількості учасників, забезпечувати політику невизнання Криму і санкційної політики щодо Росії у зв’язку з цим. Третя – там повинен бути дуже важливий сегмент – це захист прав людини на окупованому півострові», – пояснив голова МЗС.

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Росією українського Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.