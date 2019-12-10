У Фінляндії складе присягу наймолодша прем’єр-міністр у світі

У Фінляндії 10 грудня складе присягу у парламенті 34-річна Санна Марін, яка стане наймолодшим чинним прем’єр-міністром у світі.

Попри вік, Марін має великий політичний досвід і дотепер була міністром транспорту Фінляндії.

За даними AFP, Марін також п’ять років очолювала міську раду її рідного міста Тампере, вступивши на посаду в 2012 році у віці 27 років.

На посаді прем’єр-міністра Фінляндії Марін змінить Антті Рінне, який пішов у відставку минулого тижня після втрати довіри коаліції.

Марін очолює лівоцентристську коаліцію між її соціал-демократичною партією і чотирма іншими партіями, очолюваними жінками. Раніше вона була депутатом і заступником прем’єр-міністра.

Серед молодих прем’єрів у світі є також прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, йому 35 років, а також прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн – 39 .