САП: вручена підозра ексдепутату, який незаконно отримував компенсацію за житло

Вручена підозра колишньому народному депутату, який незаконно отримував компенсацію за житло під час роботи в парламенті, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«18 травня 2020 року прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру в отриманні незаконної компенсації за винайм житла в ДП «Готельний комплекс «Київ» у розмірі понад 937 тисяч гривень ще одному народному депутату України VIII скликання», – розповіли в САП.

За даними слідства, незважаючи на наявність власного житла у центрі столиці, народний обранець отримав право користування готельним номером в «Готельному комплексі «Київ».

Йому інкримінують злочин, передбачений частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Як зазначили в САП, цей же депутат є підозрюваним у справі про розкрадання 20 мільйонів доларів «Ощадбанку».

За даними «Української правди», мова йде про колишнього народного депутата Станіслава Березкіна, який був членом депутатських груп «Воля народу» та «Партія «Відродження».

Раніше політик відкидав свою причетність до розкрадань коштів «Ощадбанку». Його реакція на звинувачення в отриманні незаконної компенсації за житло наразі невідома.