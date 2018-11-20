Рада розгляне подання Луценка про зняття недоторканності з депутата Березкіна

Верховна Рада 20 листопада розгляне подання генерального прокурора Юрія Луценка про зняття недоторканності і притягнення до відповідальності депутата Станіслава Березкіна. Це питання є в порядку денному після розгляду кількох законопроектів про захист тварин, зокрема про їхню реєстрацію та ідентифікацію. Також у плані роботи депутатів фігурує блок аграрних законопроектів і питання перейменування Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Народний депутат України Станіслав Березкін (група «Воля народу») звинувачується за чотирма статтями Кримінального кодексу України, повідомив 19 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні Комітету Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту.

За словами Луценка, слідство, яке ведуть НАБУ та САП, вбачає «ознаки кримінального правопорушення, вчинені нинішнім народним депутатом Березкіним за статтями 191 (розкрадання), 209 (відмивання), 364 (зловживання) і 366 (підробка документів».

Сам депутат Березкін твердить, що він та його родина злочинів не вчиняли. «Нас звинувачують у тому, що ми вивели гроші. Чогось НАБУ замовчує те питання, що гроші через два місяці зайшли в компанію на рахунок «Ощадбанку», – сказав Березкін.

Минулого місяця керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генеральному прокурору України Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, члена депутатської групи «Воля народу» Станіслава Березкіна.

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У жовтні в НАБУ повідомили про затримання 10 осіб у рамках цієї справи.

«За даними слідства, у період 2013–2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 мільйонів доларів США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю», – зазначили в НАБУ.

Як ідеться в повідомленні, детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.

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