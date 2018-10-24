Холодницький направив генпрокурору подання на народного депутата Березкіна

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький направив генеральному прокурору України Юрію Луценку подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата, члена депутатської групи «Воля народу» Станіслава Березкіна. Про це Холодницький повідомив у Facebook.

За даними слідства, він має відношення до заволодіння 20 мільйонами долларів «Ощадбанку».

«Сьогодні, з метою притягнення усіх осіб, ймовірно причетних до вказаних злочинів, мною підписано та скеровано генеральному прокуророві України подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та взяття під варту (арешт) народного депутата України Березкіна Станіслава Семеновича», – ідеться у повідомлені.

За словами Холодницького, народного депутата підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених частиною 3 статті 27 (організація вчинення злочину), частиною 5 статті 191 (привласнення чи розтрата чужого майна), частиною 3 статті 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), частиною 1 статті 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

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У НАБУ напередодні повідомили про затримання 10 осіб у рамках цієї справи.

«За даними слідства, у період 2013 –2015 років посадові особи приватних підприємств, що входили до ПРАТ «Креатив», у змові з посадовими особами АТ «Ощадбанк» підробили документи з метою отримання в держбанку кредиту на суму 20 мільйонів доларів США буцімто на купівлю насіння соняшника. Після отримання коштів тодішні власники «Креативу» вивели їх за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії. А згодом цими ж грошима сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю», – зазначили в НАБУ.

Як ідеться в повідомленні, детективи НАБУ мають докази, що, ухвалюючи рішення про надання кредиту, посадовці АТ «Ощадбанк» спирались на неперевірені, а подекуди і підроблені документи, частина з яких створювалась за їхньої ж участі.