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18 грудня 2019, Київ 15:49
Новини | Політика

У САП заявили про ще одного ексдепутата з підозрою про незаконну компенсацію за житло

Прокурори кажуть, що з бюджету депутату виплатили понад 360 тисяч гривень компенсації

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Прокурори САП та детективами НАБУ повідомили про підозру народному депутату України VIII скликання щодо незаконного отримання компенсації на витрати за винайм номеру у готелі «Київ» через начебто відсутність власного житла у столиці, повідомила пресслужба САП.

«Однак, з’ясувалося, що народний депутат отримав у спадщину квартиру у столиці, проте приховав цей факт і не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету депутату було незаконно сплачено 361,5 тисяч гривень компенсацій. Наразі колишньому обранцю інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тобто зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки», – йдеться в повідомленні.

17 грудня у НАБУ також повідомляли про підозру у незаконному отриманні майже 739 тисяч гривень компенсації за оплату житла ексдепутатові Верховної Ради.

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