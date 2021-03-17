У Франції почався новий судовий процес над колишнім президентом Саркозі

У Франції почався новий судовий процес над колишнім президентом країни Ніколя Саркозі.

66-річного політика звинувачують у незаконному фінансуванні його невдалої кампанії на президентських виборах 2012 року.

Саркозі закидають, що він витратив на вибори 22,5 мільйона євро – удвічі більше, ніж дозволено. Президенту загрожує до одного року в’язниці та штраф у сумі 3 750 євро. Він заперечує будь-які порушення.

Суд відбувається і над колишнім заступником керівника виборчої кампанії Саркозі – Жеромом Лавріло.

Спочатку планувалося, що суд триватиме до 15 квітня, однак терміни змістилися через шпиталізацію одного з адвокатів, який захворів на COVID-19. Наразі засідання в справі відклали на 20 травня.

1 березня суд у Парижі визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним в іншій справі – про намагання незаконно отримати від судді інформацію про інше провадження стосовно нього в обмін на обіцянки використати свій вплив, щоб забезпечити судді престижну роботу.

Саркозі засудили до року ув’язнення та ще двох років – умовно. Президент може відбути покарання вдома. Він заперечує свою провину і може подати апеляцію.

Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року, коли програв на виборах Франсуа Олланду.