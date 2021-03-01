Суд визнав колишнього президента Франції Саркозі винним у корупції

Суд у Парижі визнав колишнього президента Франції Ніколя Саркозі винним у корупції.
Він отримав рік ув’язнення та ще два роки – умовно. Президент може відбути покарання вдома.
Аналогічні вироки отримали ще двоє підсудних – адвокат Саркозі та колишній суддя.
Саркозі визнали винним у намаганні незаконно отримати від судді інформацію про інше провадження стосовно нього в обмін на обіцянки використати свій вплив, щоб забезпечити судді престижну роботу.
Очікується, що колишній президент подаватиме апеляцію на рішення суду. Він заперечує провину.
Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року.
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