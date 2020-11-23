У Франції починається суд над експрезидентом Саркозі

В понеділок 23 листопада має початися судовий розгляд справи щодо колишнього президента Франції Ніколя Саркозі.

Саркозі звинувачують у корупції та зловживанні впливом. У справі фігурують записи розмов Саркозі, зроблені в 2013 році для розслідування причетності лівійського диктатора Муаммара Каддафі до його передвиборчої кампанії 2007 року.

Слідство стверджує, що Саркозі отримав від Каддафі 50 мільйонів євро на кампанію, яка завершилася його перемогою. Каддафі загинув в ході «арабської весни» в Лівії 2011 року.

Окрім експрезидента, на лаві підсудних опинилися його адвокат Тьєрі Ерцоґ та колишній суддя Касаційного суду Франції Гілберт Азіберт. Підозрюється, що Саркозі та Ерцоґ намагалися вплинути на Азіберта, забезпечивши йому посаду в Державній раді Монако.

16 жовтня Саркозі опублікував у соцмережах пост, у якому заявив про невинуватість і відсутність «найменших доказів» своєї провини.

Крім того, у жовтні 2020 року експрезиденту також висунули звинувачення в «причетності до злочинної змови».