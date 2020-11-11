Лідери ЄС обговорили боротьбу з тероризмом

Президент Франції Емманюель Макрон у вівторок прийняв у Єлисейському палаці канцлера Австрії Себастьяна Курца – перед відкриттям відеоконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і нідерландським прем’єром Марком Рютте. Обговорювалися заходи у відповідь на недавні теракти, скоєні ісламськими екстремістами.

Нападу у центрі Відня 2 листопада, жертвами якого стали чотири людини, передував напад на церкву в Ніцці – загинули три людини. Двома тижнями раніше, 16 жовтня, у Парижі був убитий учитель історії.

Відповідальність за віденський теракт взяло на себе угруповання «Ісламська держава».

Днями президент Франції Емманюель Макрон закликав до зміцнення режиму відкритих кордонів між державами Шенгенської зони. Він заявив про необхідність більш ефективного захисту Шенгенської зони з боку її зовнішніх кордонів.