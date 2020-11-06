У Німеччині поліція провела обшук у 4 осіб, яких пов’язують з нападниками у Відні

У Німеччині поліція провела обшуки в будинках та на підприємствах чотирьох людей, пов’язаних з прихильниками «Ісламської держави», які цього тижня здійснили напад у Відні.

Як заявили в поліції 6 листопада, обшуки пройшли у Оснабрюці, Касселі і окрузі Піннеберг.

Правоохоронці наголосили, що наразі їх не підозрюють у причетності до нападу, але є докази їхнього зв’язку з нападниками.

У Федеральній прокуратурі зазначили, що двоє чоловіків, як вважається, зустрічалися з одним з нападників цього літа у Відні. Третя людина контактувала з ним в інтернеті, а четверта не мала прямого контакту з нападникам, та контактувала з людьми, які його знали.

Після обшуків нікого не затримали.

Збройні напади сталися в шести місцях у Відні 2 листопада. Нападник відкрив вогонь із вогнепальної зброї по відвідувачах ресторанів, перехожих і поліцейських. Спочатку постріли пролунали біля головної міської синагоги, інші напади сталися також у центральному районі Відня.

Відповідальність за теракт взяло на себе екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Австрійська поліція заарештувала 14 осіб віком від 18 до 28 років за підозрою в причетності до терористичної організації. «Деякі з них мають громадянство інших країн, серед яких Бангладеш, Македонія, Туреччина та Росія», – сказав начальник віденської поліції.

Міністр внутрішніх справ країни Австрії Карл Негаммер додав, що всі затримані у справі про теракт мають міграційне минуле, деякі не є громадянами Австрії. Негаммер також повідомив, що джигадист, який убив чотирьох і поранив 22 людей у Відні, діяв у той момент самостійно.