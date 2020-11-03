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03 листопада 2020, Київ 20:00
Новини | Міжнародні

Австрія: через напад у Відні затримали 14 людей

Увечері 2 листопада в центрі Відня відбулася стрілянина. Загинули чотири людини, ще 22 дістали поранення

Через напад в австрійському Відні затримали 14 людей.

3 листопада поліція провела серію обшуків у Відні та Нижній Австрії (федеральна земля навколо столиці), повідомив міністр внутрішніх справ Карл Нехаммер.

За його словами, правоохоронці не здобули свідчень, що в теракті брав участь ще один нападник.

Увечері 2 листопада в центрі Відня відбулася стрілянина. Загинули чотири людини, ще 22 дістали поранення. Міністерство внутрішніх справ Австрії назвало інцидент терактом.

20-річний підозрюваний у нападі на ім'я Куджтім Феджзулай був застрелений. Він народився Австрії й має північномакедонське коріння. У квітні 2019 року його засудили о 22 місяців в’язниці, оскільки він намагався поїхати до Сирії та долучитися до екстремістського угруповання «Ісламська держава». Його випустили з в’язниці у грудні відповідно до законодавства про неповнолітніх.

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