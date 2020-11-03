В Австрії оголосили три дні жалоби після теракту у Відні, який стався напередодні.

У своєму зверненні до нації прем’єр Австрії Себастьан Курц наголосив, що це не конфлікт між християнами та мусульманами чи між австрійцями та мігрантами.

«Наш ворог – ісламістський тероризм – хоче не лише спричиняти смерті та біль, він хоче розділити наше суспільство», – сказав Курц і пообіцяв, що Австрія захищатиме свою демократію, фундаментальні права та ліберальний спосіб життя.

Увечері 2 листопада невідомі відкрили стрілянину в центрі Відня. Загинули щонайменше чотири людини, ще кілька дістали поранення. Міністерство внутрішніх справ Австрії назвало інцидент терактом.

Один із підозрюваних – Куджтім Феджзулай – був застрелений. Загальна кількість нападників наразі невідома. За даними APA, у зв’язку з нападом у Відні заарештували двох людей.