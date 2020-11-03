МВС Австрії: підозрюваний у нападі у Відні був достроково звільнений із в’язниці

Застрелений підозрюваний у нападі у Відні був достроково звільнений із в’язниці наприкінці 2019 року, повідомив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер у коментарі австрійському виданню APA.

У квітні минулого року 20-річний Куджтім Феджзулай, який мав громадянство Австрії та Північної Македонії, був засуджений до 22 місяців в’язниці, оскільки він намагався поїхати до Сирії та долучитися до екстремістського угруповання «Ісламська держава». Його випустили з в’язниці у грудні відповідно до законодавства про неповнолітніх.

Міністерство внутрішніх справ Північної Македонії повідомило Радіо Свобода, що перебуває в «постійному контакті з австрійською владою, щоб перевірити особу нападника і його можливі зв’язки з іншими людьми».

Увечері 2 листопада невідомі відкрили стрілянину в центрі Відня. Загинули щонайменше чотири людини, ще кілька дістали поранення. Міністерство внутрішніх справ Австрії назвало інцидент терактом.

Один із підозрюваних – Куджтім Феджзулай – був застрелений. Загальна кількість нападників наразі невідома. За даними APA, у зв’язку з нападом у Відні заарештували двох людей.