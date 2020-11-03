Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за теракт у Відні

Серія нападів із застосуванням вогнепальної зброї у Відні була організована угрупованням «Ісламська держава». Таку заяву опублікували самі бойовики, повідомляє портал спостереження за екстремістськими групами SITE Intelligence Group.

Увечері 2 листопада у центральній часті Відня озброєний чоловік став стріляти по людях. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

Поліція, яка вважає, що нападник діяв не один, закликала жителів міста залишатися вдома, оскільки триває пошук інших можливих учасників чи спільників терориста.

У результаті нападу у Відні загинули четверо людей, ще 22 зазнали поранень.