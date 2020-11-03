Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
04 листопада 2020, Київ 00:36
Новини | Міжнародні

Угруповання «Ісламська держава» взяло відповідальність за теракт у Відні

Поліція заблокувала місце нападу на площі Шведенплатц у центрі Відня, Австрія, 2 листопада 2020 року

Серія нападів із застосуванням вогнепальної зброї у Відні була організована угрупованням «Ісламська держава». Таку заяву опублікували самі бойовики, повідомляє портал спостереження за екстремістськими групами SITE Intelligence Group.

Увечері 2 листопада у центральній часті Відня озброєний чоловік став стріляти по людях. Нападника ліквідував поліцейський спецпідрозділ.

Поліція, яка вважає, що нападник діяв не один, закликала жителів міста залишатися вдома, оскільки триває пошук інших можливих учасників чи спільників терориста.

У результаті нападу у Відні загинули четверо людей, ще 22 зазнали поранень.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG