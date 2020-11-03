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03 листопада 2020, Київ 17:01
Новини | Міжнародні

Українців немає серед загиблих через теракт у Відні – посол в Австрії

З останніх повідомлень – кількість загиблих через теракт у Відні зросла до 5

Посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив, що українських громадян серед загиблих внаслідок теракту у Відні 2 листопада немає.

«Тепер вже офіційно: українців серед загиблих нема», – написав Щерба у фейсбуці.

Він зазначив, що кількість загиблих і померлих зросла до п’яти.

Раніше посол Щерба також повідомляв, що у зоні теракту перебували четверо українських студентів, але вони не постраждали.

Увечері 2 листопада невідомі відкрили стрілянину в кількох точках у центрі Відня, зокрема і біля синагоги, в результаті чого кілька людей загинули, а також були поранені. Міністерство внутрішніх справ Австрії назвало інцидент терактом.

Один із підозрюваних Куджтім Феджзулай, який мав громадянство Австрії та Північної Македонії, і, за даними влади, симпатизував угрупованню «Ісламська держава», був застрелений. Загальна кількість нападників наразі невідома. За даними APA, у зв’язку з нападом у Відні заарештували двох людей.

В країні оголосили триденну жалобу.

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