В Австрії закрили кілька мечетей після нападу ісламіста

В Австрії закрили дві мечеті на околицях столиці Відня, до яких вчащав призвідник недавнього теракту з загиблими й пораненими, повідомила міністриня інтеграції Сузанне Рааб.

Як сказала вона на пресконференції, ці мечеті зробили свій внесок у радикалізацію нападника, який увечері 2 листопада влаштував кілька перестрілок у центрі Відня, вбивши чотири людини і поранивши ще понад 20. При цьому одна з них узагалі не була зареєстрована як мечеть.

Ісламська релігійна громада Австрії, яка діє в цій країні легально, заявила, що перебуває в стані «дискусії з відповідними органами». Як сказали в громаді, та з закритих мечетей, яка діяла офіційно, порушила правила щодо релігійної доктрини і австрійське законодавство, яке регулює діяльність таких закладів.

Також в Австрії триває розслідування, чому нападник, громадянин Австрії і Північної Македонії на ім’я Куйтім Фейзулай, не був узятий під спостереження після того, як правоохоронці Словаччини повідомили австрійських колег, що той намагався влітку купити боєприпаси в Братиславі. У зв’язку з цим керівника антитерористичної служби у Відні усунули з посади на час розслідування, повідомила поліція.

Прокуратура Відня, зі свого боку, повідомила, що шість із загалом уже 16 осіб, які були затримані після нападу і серед яких є громадяни інших країн, відпустили, решта наразі лишається під вартою.

А в Німеччині поліція провела обшуки в домівках чотирьох людей, пов’язаних із нападником в Австрії. При цьому нікого не затримували.

За словами німецьких прокурорів, двоє з цих людей, як вважають, зустрічалися з нападником влітку в Відні, третя особа контактувала з ним онлайн, а четверта контактувала з людьми, які знали нападника.

Напад в історичному центрі Відня, який влада країни визнала терористичним актом, стався 2 листопада ввечері – в останні години, коли перед запровадженням суворих карантинних обмежень із наступного дня люди масово вирушили востаннє за довгий час побувати в ресторанах, кав’ярнях тощо. Нападник, народжений в Австрії в родині вихідців із Північної Македонії і громадянин обох держав 20-річний Куйтім Фейзулай (у переважно слов’янській Північній Македонії від чверті до третини населення складають місцеві албанці, більшість яких мусульмани за вірою), вчинив стрілянину в кількох місцях і вбив і поранив багатьох людей, перш ніж його застрелила поліція. Спершу припускали, що він міг мати спільників, нині вважають, що він діяв наодинці.

Відтак в Австрії оголосили триденну жалобу.

Відповідальність за цей теракт узяло на себе екстремістське ісламістське угруповання «Ісламська держава».

Як з’ясувалося, раніше нападник уже був засуджений за намагання виїхати до Сирії, щоб приєднатися там до лав угруповання «Ісламська держава», але був випущений достроково, бо зумів переконати правоохоронців, ніби він став на шлях виправлення і відмовився від ісламістських поглядів.