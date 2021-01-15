У Франції прокуратура перевіряє отримання Саркозі грошей із Росії

Національна фінансова прокуратура Франції 15 січня підтвердила, що розпочала попереднє розслідування щодо колишнього президента країни Ніколя Саркозі в зв’язку з укладеним ним контрактом на 3 мільйони євро з російською страховою компанією «РЕСО-Гарантия».

Справа розслідується за підозрами в «торгівлі впливом» і відмиванні коштів. Про це повідомляють французькі видання Mediapart і Le Monde. За даними Mediapart, розслідування триває з літа 2020 року, після того, як служба фінансової розвідки звернула увагу прокуратури на контракт колишнього президента з російською компанією.

Ніколя Саркозі на початку 2020 року одержав виплату в розмірі 500 тисяч євро в межах підписаного роком раніше контракту на консультаційні послуги на загальну суму 3 мільйони євро. Співвласники «РЕСО-Гарантия» Сергій та Микола Саркісови підтвердили Mediapart, що найняли Саркозі як «спеціального радника» і голову консультаційної ради правління компанії.

«Правосуддя має намір з’ясувати, чи діяв колишній глава держави тільки як консультант, що було б абсолютно законно, чи він брав участь у потенційно злочинній лобістській діяльності від імені російських олігархів», – пише Mediapart.

Проти Саркозі у Франції зараз триває судовий процес в іншій справі про корупцію. Процес розпочався в листопаді. Вперше в сучасній історії Франції колишній глава держави особисто постав перед судом.

Крім 65-річного Саркозі, звинувачуються його адвокат і друг Тьєррі Ерцоґ, а також колишній прокурор при Касаційному суді Жильбер Азібер. Прокуратура вважає, що Азібер в обмін на надану Саркозі «послугу» попросив влаштувати його на високу посаду в князівстві Монако. Проти Саркозі висунуті звинувачення в торгівлі впливом і корупції. Прокуратура просить засудити його до 4 років в’язниці, з них два – умовно.

Ніколя Саркозі очолював Францію з 2007 до 2012 року. Одна з найбільш очевидних пов’язаних із Росією подій його президентства – посередницька місія під час війни Росії з Грузією в 2008 році.