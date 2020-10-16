Експрезидентові Франції Саркозі висунули нові звинувачення

Колишньому президентові Франції Ніколя Саркозі висунули звинувачення у «причетності до злочинної змови», повідомляють французькі ЗМІ з посиланням на заяву головного державного фінансового прокурора.

Звинувачення пов’язані з повідомленнями про те, що Саркозі в 2007 отримав гроші на виборчу кампанію від лівійського диктатора Муаммара Каддафі. Раніше йому вже висували звинувачення в корупції за цією справою.

16 жовтня Саркозі опублікував у соцмережах пост, у якому заявив про невинуватість і відсутність «найменших доказів» своєї провини.

21 березня 2018 року після дводенного допиту антикорупційною поліцією Саркозі висунули звинувачення в незаконному фінансуванні його президентської кампанії 2007 року, пасивній корупції і отриманні грошей від покійного нині лівійського лідера Муаммара Каддафі.

Слідчі розслідують твердження про те, що уряд Каддафі таємно надав Саркозі 50 мільйонів євро на президентські вибори 2007 року.

Сам Саркозі відкидав звинувачення.

Він був президентом Франції з 2007 до 2012 року. На виборах 2012 року Саркозі програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.