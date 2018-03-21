Франція: слідчі другий день поспіль допитують Саркозі

Президента Франції Ніколя Саркозі другий день допитують слідчі у справі про фінансування його президентської кампанії 2007 року покійним нині лівійським лідером Муаммаром Каддафі.

Після проведеної вдома ночі Саркозі повернувся до відділення поліції у Нантері, що на північний захід від Парижа, де його допитуватимуть представники антикорупційної поліції, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на джерела. Джерела говорили на умовах анонімності через те, що не уповноважені обговорювати питання публічно.

Напередодні стало відомо про затримання екс-президента Франції.

Розслідування у справі про фінансування кампанії Саркозі Муаммаром Каддафі триває вже понад п’ять років після того, як на сайті видання Mediapart з’явилося повідомлення з посиланням на колишнього представника лівійських спецслужб про те, що режим поваленого диктатора Муаммара Каддафі перевів 6 мільйонів доларів для фінансування передвиборної кампанії Саркозі.

Сам Саркозі неодноразово заперечував звинувачення.

Ніколя Саркозі був президентом Франції з 2007 до 2012 року. На президентських виборах 2012 року він програв кандидату від Соціалістичної партії Франсуа Олланду.