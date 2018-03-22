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22 Березень 2018, Київ 14:46
Новини | Міжнародні

Саркозі називає «наклепом» звинувачення в отриманні мільйонів від Каддафі – ЗМІ

Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі заперечує звинувачення в тому, що він отримав мільйони євро від покійного нині лівійського лідера Муаммара Каддафі для фінансування своєї виборчої кампанії 2007 року.

«Мене звинувачують без будь-яких фізичних доказів», – цитує 22 березня газета Le Figaro заяву Саркозі на адресу слідчих суддів.

Згідно із заявою, Саркозі сказав, що «жив у пеклі цих наклепів» від 2011 року, і назвав звинувачення брехнею.

Оточення Саркозі не підтверджує справжність тексту.

Після дводенного допиту антикорупційною поліцією 21 березня Саркозі висунули звинувачення в незаконному фінансуванні його успішної кампанії 2007 року, пасивній корупції і отриманні грошей від Каддафі.

Слідчі розслідують твердження про те, що уряд Каддафі таємно надав Саркозі 50 мільйонів євро (62 мільйони доларів) на президентські вибори 2007 року.

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