Лауреатом Премії Малевича став художник і фотограф Саша Курмаз

Лауреатом Премії імені Каземира Малевича став художник і фотограф Саша Курмаз.

Він отримає грошову винагороду в розмірі 3000 євро від Польського Інституту у Києві. Крім того, у вересні-листопаді 2021 він матиме мистецьку резиденцію в Центрі сучасного мистецтва Замок Уяздовських у Варшаві.

Спеціальну відзнаку від Києво-Могилянської бізнес-школи «За проривний концепт» отримав Андрій Достилєв (у дуеті з Лією Достилєвою). Зокрема, він матиме можливість організувати власну виставку у приміщеннях Школи.

Мистецька премія імені Казимира Малевича була заснована у 2008 році з ініціативи Єжи Онуха, директора Польського Інституту у Києві, та Войцеха Круковського, директора Центру сучасного мистецтва Замок Уяздовський, з нагоди 130-річчя від дня народження Казимира Малевича. Премія – це свідчення пам'яті та визнання художника польського походження, що народився в Києві.



Нагорода вручається раз на два роки митцям та мисткиням, що працюють із візуальним мистецтвом віком до 40 років, народженим в Україні, незалежно від актуального місця проживання. Премія вручається за внесок у розвиток сучасного мистецтва. У 2018 році до організації премії приєдналися Український інститут та Інститут Адама Міцкевича.