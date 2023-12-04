Україна уперше вийшла на виробництво шести САУ «Богдана» на місяць – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уперше вийшла на виробництво шести артилерійських установок «Богдана» на місяць.



«Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість «Богдан» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще», – повідомив він за підсумками щоденного селектора.

Водночас невідомо, скільки установок «Богдана» Україна виробляла раніше. Також в умовах воєнного стану не оприлюднюються дані щодо вартості виробництва.



Зеленський також повідомив про виконання важливих оборонних домовленостей з партнерами України. Зокрема, президент повідомив про отримання як дефіцитних ракет до наявних систем ППО, так і нових, сучасних зенітних комплексів.

Розробку артилерійської системи 2С22 «Богдана» розпочали у 2016 році. Вона є першою самохідною гаубицею калібру 155-мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. Її вперше показали у липні 2018 року. У січні 2022 року «Богдана» завершила попередні вогневі випробування.

Як повідомляв на той момент міністр оборони Олексій Резніков, виробництво нових артсистемМіноборони профінансувало ще навесні 2022 року.