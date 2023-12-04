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Україна уперше вийшла на виробництво шести САУ «Богдана» на місяць – Зеленський

Українські військові готуються до стрільби і ведуть вогонь із самохідної гаубиці 2С22 «Богдана» по російських військах, вересень, 2023 року
Українські військові готуються до стрільби і ведуть вогонь із самохідної гаубиці 2С22 «Богдана» по російських військах, вересень, 2023 року

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна уперше вийшла на виробництво шести артилерійських установок «Богдана» на місяць.

«Дають результат і зусилля з нарощування власного виробництва. Уперше вийшли на показник шість «Богдан» на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще», – повідомив він за підсумками щоденного селектора.

Водночас невідомо, скільки установок «Богдана» Україна виробляла раніше. Також в умовах воєнного стану не оприлюднюються дані щодо вартості виробництва.

Зеленський також повідомив про виконання важливих оборонних домовленостей з партнерами України. Зокрема, президент повідомив про отримання як дефіцитних ракет до наявних систем ППО, так і нових, сучасних зенітних комплексів.

Розробку артилерійської системи 2С22 «Богдана» розпочали у 2016 році. Вона є першою самохідною гаубицею калібру 155-мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. Її вперше показали у липні 2018 року. У січні 2022 року «Богдана» завершила попередні вогневі випробування.

Як повідомляв на той момент міністр оборони Олексій Резніков, виробництво нових артсистемМіноборони профінансувало ще навесні 2022 року.

Українська «Богдана» завдає удару по російських силах – фоторепортаж Радіо Свобода з фронту
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Українська «Богдана» завдає удару по російських силах – фоторепортаж Радіо Свобода з фронту

Розробку артилерійської системи 2С22 «Богдана» розпочали у 2016 році. Це перша самохідна гаубиця калібру 155-мм, яка була розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу

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