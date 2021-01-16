Саудівська Аравія планує відкрити своє посольство в Катарі

Саудівська Аравія розраховує в найближчі дні знову відкрити своє посольство в Катарі, заявив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан 16 січня.

Це рішення Ріяду наближує кінець трирічної паузи в дипломатичних відносинах між двома країнами, який підтримали Сполучені Штати.

Як заявив бін Фархан журналістам, відновлення роботи дипломатичного представництва – лише питання логістики.

Саудівська Аравія, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн і Єгипет розірвали дипломатичні відносини з Катаром у 2017 році, звинувативши його в підтримці тероризму і в проіранській позиції. Вони також наклали на країну ембарго.

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Катару були висунуті 13 вимог. Він відмовився їх виконувати, закинувши сусідам спробу підірвати його суверенітет за допомогою ембарго. Відносини між країнами були заморожені.

Адміністрація президента США Дональда Трампа давно закликала до вирішення суперечки між арабськими країнами, заявляючи, що єдність регіону необхідна, аби ізолювати Іран.

Дипломатичний прорив відбувся внаслідок маневрів Саудівської Аравії перед початком каденції обраного президента Джо Байдена. Очікується, що він матиме жорсткішу позицію щодо королівства і буде відкритішим до переговорів із Іраном.