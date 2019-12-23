У Саудівській Аравії п’ятьох осіб засудили до смерті через убивство Хашокджі

Прокуратура Саудівської Аравії повідомила 23 грудня, що у справі про вбивство саудівського журналіста Джамала Хашокджі до смертної кари засуджені п’ятеро осіб. Ще троє людей перебуватимуть за ґратами загалом 24 роки.

Резидент США і оглядач видання Washington Post Джамал Хашокджі був убитий у консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі в жовтні 2018 року.

Розвідувальні служби США дійшли висновку, що наказ убити Хашокджі віддав наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман, фактичний правитель королівства.

Офіційний Ер-Ріяд звинувачує в скоєному окремих представників саудівської розвідки, заперечуючи причетність лідерів країни. Прокурор також оголосив 23 грудня, що колишній головний радник правителя Сауд аль-Кахтані не був причетний до вбивства. Однак Аль-Кахтані нині перебуває під санкціями США через його ймовірну роль в операції.