Заарештований народний депутат Надія Савченко оголосила сухе голодування, йдеться на її сторінці у Facebook.

«Слідчі СБ (У) шантажують і тиснуть на народного депутата, голову ПП «Громадсько-політична платформа Надії Савченко», вимагаючи негайного ознайомлення з матеріалами справи адвокатів, щоб негайно розпочати розгляд справи по суті, в обмін на можливість бачитись з рідними, помічниками, поновити електронні ключі, відкрити рахунок в банку для реєстрації кандидатом в президенти України. У зв'язку з цим Надiя Савченко як політичний в'язень оголошує сухе голодування до моменту забезпечення прав», – йдеться в заяві.

Українська влада наразі не реагувала на заяву Савченко.

22 березня Верховна Рада України дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт Надії Савченко.

Їй інкримінують злочини, передбачені статтями: «дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади», «готування до злочину», «вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією», «посягання на життя державного чи громадського діяча», «терористичний акт», «створення терористичної групи чи терористичної організації», «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами».

За даними Генпрокуратури, Савченко була спільницею Володимира Рубана, затриманого 8 березня на КПВВ «Майорське» при спробі переміщення великої кількості зброї з території Донецької області, яка підконтрольна російським окупаційним адміністраціям.

Савченко раніше заявляла, що планувала не теракт, а лише «політичну провокацію». Рубан усі звинувачення відкидав.

2 серпня Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою продемонстрували ймовірний план вчинення теракту в центрі столиці.