До райвідділку з акції #SaveФОП у Києві відвезли 5 осіб – поліція

До районного управління поліції доставили п’ятьох чоловіків – учасників акції #SaveФОП у центрі Києва, повідомило столичне управління Нацполіції.

У поліції кажуть, що чоловіки «влаштували конфлікт із правоохоронцями» та не виконували законні вимоги поліцейських».

Раніше повідомлялося, що «фопи» заблокували дорожній рух на Хрещатику, але поліція відтіснила їх із проїжджої частини.

Також вони влаштували під Верховною Радою мітинг, де правоохоронці знову ж таки не дозволили їм заблокувати рух по Грушевського. Між протестувальниками та поліцейськими сталися сутички.

Протестувальники ініціативи «SaveФОП» тривалий час вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».