Акція #SaveФОП: поліція відтіснила мітингувальників з проїжджої частини, сталися сутички

Під Верховною Радою триває мітинг ініціативи «SaveФОП» – за даними кореспондента Радіо Свобода, до нього долучилися близько 1000 людей.

Вранці протестувальники намагалися пройти маршем від Майдану незалежності до будівлі парламенту, проте поліція не пропустила автомобіль зі звуковою апаратурою.

«Фопи» заблокували дорожній рух на Хрещатику, але поліція відтіснила їх із проїжджої частини.

Після цього мітингарі фопи без звукового супроводу вирушили до Верховної Ради, де правоохоронці знову ж таки не дозволили їм заблокувати рух по Грушевського. Між протестувальниками та поліцейськими сталися сутички, акція перемістилася під будівлю парламенту.

Читайте також: Представники SaveФОП знову під ВР. За фактом учорашніх подій поліція відкрила 3 провадження

Зі свого боку голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, коментуючи акції вранці 17 лютого, назвав їхніх організаторів «політичною силою», чиї вимоги «несумісні з нормальним існуванням держави в майбутньому».

У пресслужбі столичної поліції на запит Радіо Свобода повідомили, що не мають наразі інформації про затриманих.

Протестувальники ініціативи «SaveФОП» тривалий час вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».