Представники SaveФОП знову під ВР. За фактом учорашніх подій поліція відкрила 3 провадження

У Києві після вчорашніх сутичок з поліцією представники SaveФОП знову у середу вийшли на акцію під Верховною Радою. Вони виступають проти запровадження обов’язкових касових апаратів для підприємців. Повідомлень про правопорушення сьогодні не надходило.

Тим часом столична поліція сьогодні уточнила, що події 25 січня під парламентом кваліфіковані як хуліганство, погроза або насильство щодо працівників правоохоронного органу та перешкоджання професійній діяльності журналіста.

«У результаті порушення громадського порядку до управління поліції доставили 63 учасники акції, 38 із яких є фізичними особами-підприємцями. Поліцейські встановили їх анкетні дані і відпустили. Під час розслідування діям цих осіб буде надана правова оцінка, а відтак вони нестимуть адміністративну або кримінальну відповідальність», – йдеться в повідомленні.

У відомстві кажуть, що через сутички 18 поліцейських зазнали тілесних ушкоджень (переломи, закриті черепно-мозкові травми та хімічні опіки очей).

«Також зі служби 103 надійшло три повідомлення про звернення із тілесними ушкодженнями трьох учасників акції. За інформацією лікарів, в однієї жінки, яка перебувала в натовпі мітингувальників, діагностовано перелом передпліччя і трьох ребер. Окрім того, на сторінці організаторів акції у соціальній мережі була опублікована інформація про те, що одного учасника акції вбили і вивезли в невідомому напрямку. Ця інформація не відповідає дійсності», – розповіли у поліції.

Повідомляється, що ввечері до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Маріїнського парку учасники акції оточили знімальну групу центрального телеканалу, «штовхали журналістку, виривали мікрофон і перешкоджали проведенню прямого ефіру». За цим фактом відкрили провадження про «перешкоджання законній професійній діяльності журналіста», вказали в поліції.

Учасники акції SaveФОП (загалом близько двох тисяч осіб) під Верховною Радою напередодні спробували пройти до будівлі парламенту. Правоохоронці їм перешкодили. Відбулися затримання. Протестувальники тривалий час вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».