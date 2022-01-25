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Новини | Суспільство

SaveФОП: мітингарі спробували пройти до Ради, почалася штовханина з поліцією

Інформації про постраждалих чи затриманих від поліції наразі немає

Учасники акції «SaveФОП» під Верховною Радою спробували пройти до будівлі парламенту.

Як повідомив з місця події кореспондент Радіо Свобода, керівник ініціативи Сергій Доротич, учасники вирішили йти до Ради «перемовною групою» після того, як на їхні вимоги ніхто не вийшов.

Після цього мітингарі посунули в бік будівлі Верховної Ради і наштовхнувся на кордон із правоохоронців. Інформації про постраждалих чи затриманих від поліції наразі немає.

Початок акції у Києві, 25 січня 2022 року
Початок акції у Києві, 25 січня 2022 року

Близько 2 тисяч людей взяли участь у мітингу ініціативи SaveФОП під Верховною Радою. Учасники мітингу вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».

Поліція раніше повідомляла про складання адміністративних протоколів щодо двох учасників мітингу, які «провокували конфлікт у натовпі, поводили себе агресивно, не реагували на законні вимоги правоохоронців припинити протиправні дії та чинили опір поліцейським».

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