ФОПи сплатили в бюджет найбільшу суму єдиного податку за 5 років – Opendatabot

Фізичні особи-підприємці сплатили рекордну суму єдиного податку за минулий рік, повідомляє платформа відкритих даних Opendatabot.

За його даними, бюджетні надходження від єдиного податку «фопів» за 2021 рік склали 34,8 мільярда гривень.

«Ця цифра не лише перевищує показник 2020 року, коли з фопів було зібрано 27,6 млрд грн, а й є рекордною за п’ять років», – йдеться в повідомленні громадської організації.

Відтак надходження бюджету від сплати єдиного податку протягом останніх п’яти років виглядали так:

2016 – 10,32 мільярда гривень

2017 – 15,45

2018 – 19,88

2019 – 24,95

2020 – 27,63

2021 – 34,81

За даними проєкту, це пояснюється збільшенням доходів підприємців, появою нових, а також тим, що вже наявні ФОП стали рідше закриватися. При цьому, як вказують у Opendatabot, єдиний податок є основним підприємницьким податком. Він передбачає спрощену систему оподаткування.

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Останніми днями в Києві тривали акції під Верховною Радою ініціативи «SaveФОП». Протестувальники тривалий час вимагають ухвалення законопроєктів 5866, 5866-1 – вони стосуються змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо «створення умов для розвитку фізичних осіб-підприємців та підвищення прозорості їх діяльності».