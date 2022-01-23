Як поліцейський, механік та журналіст стали айтішниками? Історії трьох світчерів

На тлі швидкого розвитку IT-сфери в Україні лунають заяви про дефіцит кваліфікованих фахівців. За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, щороку не вистачає 40-50 тисяч IT-фахівців. А влітку 2021 року кількість вакансій на третину перевищила кількість IT-фахівців «у пошуку». Через такий попит все більше українців вирішують опанувати нову професію і отримувати значно вищу зарплату. Радіо Свобода розпитало у світчерів, як потрапити в IT і чому важко затриматись тим, хто йде тільки заради грошей.
Світчери – це люди, які кардинально змінюють свою діяльність і йдуть у сферу програмування за кращими зарплатами, розвитком і колективом. 82% компаній вже наймають їх або планують це зробити, за даними звіту Ukraine IT Report 2021. Водночас за останні три роки фахівців в IT-галузі України збільшилось більш ніж на 50%. Зараз їх 285 тисяч. За минулий рік IT-сфера зросла за рік на 44,5 тисячі фопів-програмiстiв і це найкращий приріст серед усіх галузей. Такі дані сервісу моніторингу «Опендатабот».
Анатолій Шара, 37 років. Працював військовим журналістом
У 2014–2016 роках я був у всіх гарячих точках війни на сході України. Працював як військовий журналіст на передовій, в тому числі для іноземних медіа, писав про аналітичну складову війни. Щоб подолати посттравматичний синдром, занурився у нову сферу. Коли перестав їздити на фронт, мене запросили в Deutsche Welle у Німеччині.
Я познайомився з журналістом, який готував фільм-розслідування про Панамські папери. Величезні масиви даних для цього фільму обробляли з допомогою методів машинного навчання і Data Science. Я зацікавився цим, і повернувшись в Україну, почав шукати курси, але якісних не було.
Довелось навчатись з нуля. Вивчати програмування та інші додаткові опції. Потім потрапив в школу сучасної освіти на курс для людей, які працюють з обробкою природної мови. Було неймовірно складно, хоча раніше я навчався в технічному виші й мав певну базу.
Увійти в IT нелегко. Це потребує величезної сили волі. Якщо людина хоче зайти в IT всерйоз і надовго, на це треба витратити не один рік навчання та кропіткої праці.
Цьому вчать в університеті 5 років, потім 3-4 роки людина вчиться на Junior посадах. А на курсах це все спресовано і в тебе немає часу, щоб зрозуміти все. Я навчався 4-10 годин вдень і всі вихідні.
Після цього курсу я і змінив роботу. Так почалось моє життя в IT.
Зараз я займаюсь обробкою великих текстових даних, мій клієнт – це компанія, що займається медіамоніторингом.
Але ті люди, які хочуть зайти в IT тільки заради грошей, як правило цього не досягнутьАнатолій Шара
Я працюю над обробкою природної мови засобами машинного навчання. Над аналізом текстових повідомлень та даних, визначенням їхньої тональності, класифікації. Працював із в’єтнамською, індонезійською мовами, крім англійської та німецької.
У цій сфері я три роки, але паралельно навчаюсь в КПІ. Тричі на тиждень вивчаю алгоритми з викладачем.
Йти в IT варто – це суттєво змінить ваше життя. Ти постійно перебуваєш у тонусі передових технологій. Розвиваєшся, як людина і спеціаліст. Але потрібно розуміти, що це величезна праця. Буде і розпач, і істерика, до цього треба бути готовим морально, інакше нічого не вийде.
Працювати в IT в Україні – це чи не єдиний легальний спосіб заробити нормальні гроші, не хвилюючись за їхнє походження. Але ті люди, які хочуть зайти в IT тільки заради грошей, як правило цього не досягнуть. Треба постійно працювати і мотивувати себе цим займатись. Платити гроші просто так ніхто не буде.
Ярослав Ровінський, 26 років. Колишній поліцейський
В університеті я навчався одночасно на двох факультетах: фізичного виховання (тренер) та фізико-математичному (статистика), але за жодною професією не працював. Ще під час навчання влаштувався на першу роботу в банк.
Після цього служив 3 роки 6 місяців 11 днів у поліції. Тоді була реформа, всі хотіли йти, щось змінювати, допомагати людям. Я так само хотів. Виявилось, робота в поліції не така, як у кіно. Все не так, як описували. Якщо ти там працюєш, будь готовий, що будеш стресувати кожен свій робочий день і у вихідні.
Родина мене підтримувала, але завжди мріяла, щоб я звільнився, бо багато негативних факторів впливали на психологічний стан. Дуже важко було працювати. Я служив в роті поліції тактико-оперативного реагування, яка призначена для підтримки патрульних екіпажів. Ми опрацьовували виклики з підвищеним рівнем ризику, що пов’язані зі зброєю, наркотиками. Постійно треба захищати себе і напарників від можливої небезпеки.
Це було важко, але бажання змінити роботу було більшимЯрослав Ровінський
В якийсь момент я вирішив, що досить жити у стресі. Назад повертатись у банк не хотілось, я вважав це кроком назад. Декілька моїх товаришів вже працювали в сфері IT і вони мене зацікавили. Почав думати, як потрапити в цю сферу, шукав курси, думав вступати знову в університет, але знайшов безкоштовні курси у школі програмування Ш++.
Ще працюючи поліцейським, почав навчатись. У мене 14-годинна зміна і ненормований графік, тому намагався вчитись в обідню перерву, робив з телефону домашні завдання, сидячи в машині.
Це було важко, але бажання змінити роботу було більшим.
Щоб знайти першу роботу, вистачило знань з курсу. Зараз офіційно я інженер з забезпечення якості продукту, якщо простіше говорити – тестувальник програмного забезпечення. Все, що виробляє компанія, я тестую і перевіряю на відповідність вимогам.
Сфера IT велика і тут завжди можна розвиватись, зростати, вчитись.
Ніколи не бійтесь нового і не думайте, що це не твоє. Люди, які не працювали у цій сфері і не навчались, не знають, чи підійде їм ця професія, поки не спробують.
Мені було страшно починати навчатись, я говорив собі: «Я на це не вчився, я цього не знаю», але спробував і все вийшло.
Ярослав Васильковський, 31 рік. Працював на заводі
Вчився на інженера-механіка. Після університету пішов працювати на завод. Був менеджером з маркетингу і працював у відділі продажів 7 років. Відносини в колективі були так собі, зарплата теж. Сама атмосфера роботи не передбачала того, щоб якісно проводити там час. Я звільнився.
У 28 років я випадково почув про безкоштовну IT-школу. Пішов навчатись.
До цього моменту я до програмування не мав ніякого стосунку. Все, що я робив, це в університеті в ігри грав. Навчання викликало в мене інтерес і натхнення. Ти написав два рядки, а воно вже на екрані щось робить і рахує.
Перші задачі давались легко. Швидко закінчив перший курс і відчув – хочу займатись цим далі. Цей період викликає тільки слово «Вау». Після того, як я відпрацював на заводі 7 років, наче потрапив в інший світ. Тут люди завжди готові тобі допомогти, пояснити.
За рік закінчив курси, «увійшов» в IT і отримав роботу Junior розробника.
У IT можливість росту, новий світ, який цікаво відкрити для себе. Це новий спосіб життя і він того вартийЯрослав Васильковський
Коли приходиш на роботу, це не означає, що твоє навчання закінчується, ти продовжуєш навчатись кожен день. На відміну від старої роботи на заводі, де нічого нового за 7 років я не дізнався.
На заводі тобі сказали – ти робиш. А тут у тебе є можливість для розвитку особистого, професійного та емоційного росту. Бо це геть інший колектив і тут немає вертикалі влади і підопічних, кожен вносить свою лепту і кожен відповідальний порівно. Тебе не хочуть образити чи принизити. Ти частина колективу і тобі завжди допоможуть. Я такого ще не зустрічав У своєму житті.
Тут не відчуваєш постійного гніту, ти можеш творити.
Зараз я працюю у великій IT-компанії над проєктом для американської фірми. Для додатка розробляю нові можливості, функції, дизайн тощо.
У IT можливість росту, новий світ, який цікаво відкрити для себе. Це новий спосіб життя і він того вартий.
Що радить світчерам кар’єрна консультантка
Кар’єрна консультантка Анна Єгорова переконує, в IT беруть всіх, хто дійсно цього хоче і цим цікавиться. Читайте, що вона радить людям, які вирішили перейти в IT.
- Зрозуміти, чи дійсно тобі це цікаво
Поспілкуватись з людьми, які працюють в IT понад два роки і застосувати на себі. Але спілкуватись не про життя в офісі, хоча це теж важливо, а більше про самий процес виробництва. Хто залучений, як це відбувається, які є ролі в процесі створення продукту та його просуванні на ринок.
- Піти на ІТ-конференцію
Ще один момент, який дає зрозуміти цікавий тобі IT чи ні – це конференції в цій сфері. Коли потрапляєш на конференцію ти повністю занурюєшся у світ парадигм мислення і тих фокусів, які зараз актуальні в IT-сфері. Є можливість поспілкуватись із професіоналами, послухати, як виглядає робота в IT з середини. І запитати себе: я таким займався б?
- Вчити англійську
Коли йдеш в IT, важливо мати не тільки базові, а й спеціалізовані знання. Технічні знання актуальні для інженерів, маркетологів, HR-спеціалістів, рекрутерів, дизайнерів, сценаристів. Ці професії є і в інших індустріях просто в IT зі своєю специфікою. Важливо цю специфіку розуміти. Читати літературу англійською мовою. Англійська – це важливе вміння, невід’ємне від цієї сфери. Це дозволяє читати статті, різноманітну періодику, отримувати актуальну інформацію і потім застосовувати в роботі.
- Йти на курси
Пошукати курси на спеціалізованих платформах, які допоможуть розібратись у специфіці роботи в IT-сфері. І ці базові знання допоможуть почати розвивати потрібні навички для переходу в IT.
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