Як поліцейський, механік та журналіст стали айтішниками? Історії трьох світчерів

На тлі швидкого розвитку IT-сфери в Україні лунають заяви про дефіцит кваліфікованих фахівців. За словами голови Мінцифри Михайла Федорова, щороку не вистачає 40-50 тисяч IT-фахівців. А влітку 2021 року кількість вакансій на третину перевищила кількість IT-фахівців «у пошуку». Через такий попит все більше українців вирішують опанувати нову професію і отримувати значно вищу зарплату. Радіо Свобода розпитало у світчерів, як потрапити в IT і чому важко затриматись тим, хто йде тільки заради грошей.

Світчери – це люди, які кардинально змінюють свою діяльність і йдуть у сферу програмування за кращими зарплатами, розвитком і колективом. 82% компаній вже наймають їх або планують це зробити, за даними звіту Ukraine IT Report 2021. Водночас за останні три роки фахівців в IT-галузі України збільшилось більш ніж на 50%. Зараз їх 285 тисяч. За минулий рік IT-сфера зросла за рік на 44,5 тисячі фопів-програмiстiв і це найкращий приріст серед усіх галузей. Такі дані сервісу моніторингу «Опендатабот».

Анатолій Шара, 37 років. Працював військовим журналістом

У 2014–2016 роках я був у всіх гарячих точках війни на сході України. Працював як військовий журналіст на передовій, в тому числі для іноземних медіа, писав про аналітичну складову війни. Щоб подолати посттравматичний синдром, занурився у нову сферу. Коли перестав їздити на фронт, мене запросили в Deutsche Welle у Німеччині.

Я познайомився з журналістом, який готував фільм-розслідування про Панамські папери. Величезні масиви даних для цього фільму обробляли з допомогою методів машинного навчання і Data Science. Я зацікавився цим, і повернувшись в Україну, почав шукати курси, але якісних не було.

Довелось навчатись з нуля. Вивчати програмування та інші додаткові опції. Потім потрапив в школу сучасної освіти на курс для людей, які працюють з обробкою природної мови. Було неймовірно складно, хоча раніше я навчався в технічному виші й мав певну базу.

Увійти в IT нелегко. Це потребує величезної сили волі. Якщо людина хоче зайти в IT всерйоз і надовго, на це треба витратити не один рік навчання та кропіткої праці.

Цьому вчать в університеті 5 років, потім 3-4 роки людина вчиться на Junior посадах. А на курсах це все спресовано і в тебе немає часу, щоб зрозуміти все. Я навчався 4-10 годин вдень і всі вихідні.

Після цього курсу я і змінив роботу. Так почалось моє життя в IT.

Зараз я займаюсь обробкою великих текстових даних, мій клієнт – це компанія, що займається медіамоніторингом.

Але ті люди, які хочуть зайти в IT тільки заради грошей, як правило цього не досягнуть

Я працюю над обробкою природної мови засобами машинного навчання. Над аналізом текстових повідомлень та даних, визначенням їхньої тональності, класифікації. Працював із в’єтнамською, індонезійською мовами, крім англійської та німецької.

У цій сфері я три роки, але паралельно навчаюсь в КПІ. Тричі на тиждень вивчаю алгоритми з викладачем.

Йти в IT варто – це суттєво змінить ваше життя. Ти постійно перебуваєш у тонусі передових технологій. Розвиваєшся, як людина і спеціаліст. Але потрібно розуміти, що це величезна праця. Буде і розпач, і істерика, до цього треба бути готовим морально, інакше нічого не вийде.

Працювати в IT в Україні – це чи не єдиний легальний спосіб заробити нормальні гроші, не хвилюючись за їхнє походження. Але ті люди, які хочуть зайти в IT тільки заради грошей, як правило цього не досягнуть. Треба постійно працювати і мотивувати себе цим займатись. Платити гроші просто так ніхто не буде.

Ярослав Ровінський, 26 років. Колишній поліцейський

В університеті я навчався одночасно на двох факультетах: фізичного виховання (тренер) та фізико-математичному (статистика), але за жодною професією не працював. Ще під час навчання влаштувався на першу роботу в банк.

Після цього служив 3 роки 6 місяців 11 днів у поліції. Тоді була реформа, всі хотіли йти, щось змінювати, допомагати людям. Я так само хотів. Виявилось, робота в поліції не така, як у кіно. Все не так, як описували. Якщо ти там працюєш, будь готовий, що будеш стресувати кожен свій робочий день і у вихідні.

Родина мене підтримувала, але завжди мріяла, щоб я звільнився, бо багато негативних факторів впливали на психологічний стан. Дуже важко було працювати. Я служив в роті поліції тактико-оперативного реагування, яка призначена для підтримки патрульних екіпажів. Ми опрацьовували виклики з підвищеним рівнем ризику, що пов’язані зі зброєю, наркотиками. Постійно треба захищати себе і напарників від можливої небезпеки.

Це було важко, але бажання змінити роботу було більшим

В якийсь момент я вирішив, що досить жити у стресі. Назад повертатись у банк не хотілось, я вважав це кроком назад. Декілька моїх товаришів вже працювали в сфері IT і вони мене зацікавили. Почав думати, як потрапити в цю сферу, шукав курси, думав вступати знову в університет, але знайшов безкоштовні курси у школі програмування Ш++.

Ще працюючи поліцейським, почав навчатись. У мене 14-годинна зміна і ненормований графік, тому намагався вчитись в обідню перерву, робив з телефону домашні завдання, сидячи в машині.

Це було важко, але бажання змінити роботу було більшим.

Щоб знайти першу роботу, вистачило знань з курсу. Зараз офіційно я інженер з забезпечення якості продукту, якщо простіше говорити – тестувальник програмного забезпечення. Все, що виробляє компанія, я тестую і перевіряю на відповідність вимогам.

Сфера IT велика і тут завжди можна розвиватись, зростати, вчитись.

Ніколи не бійтесь нового і не думайте, що це не твоє. Люди, які не працювали у цій сфері і не навчались, не знають, чи підійде їм ця професія, поки не спробують.

Мені було страшно починати навчатись, я говорив собі: «Я на це не вчився, я цього не знаю», але спробував і все вийшло.

Ярослав Васильковський, 31 рік. Працював на заводі

Вчився на інженера-механіка. Після університету пішов працювати на завод. Був менеджером з маркетингу і працював у відділі продажів 7 років. Відносини в колективі були так собі, зарплата теж. Сама атмосфера роботи не передбачала того, щоб якісно проводити там час. Я звільнився.

У 28 років я випадково почув про безкоштовну IT-школу. Пішов навчатись.

До цього моменту я до програмування не мав ніякого стосунку. Все, що я робив, це в університеті в ігри грав. Навчання викликало в мене інтерес і натхнення. Ти написав два рядки, а воно вже на екрані щось робить і рахує.

Перші задачі давались легко. Швидко закінчив перший курс і відчув – хочу займатись цим далі. Цей період викликає тільки слово «Вау». Після того, як я відпрацював на заводі 7 років, наче потрапив в інший світ. Тут люди завжди готові тобі допомогти, пояснити.

За рік закінчив курси, «увійшов» в IT і отримав роботу Junior розробника.

У IT можливість росту, новий світ, який цікаво відкрити для себе. Це новий спосіб життя і він того вартий

Коли приходиш на роботу, це не означає, що твоє навчання закінчується, ти продовжуєш навчатись кожен день. На відміну від старої роботи на заводі, де нічого нового за 7 років я не дізнався.

На заводі тобі сказали – ти робиш. А тут у тебе є можливість для розвитку особистого, професійного та емоційного росту. Бо це геть інший колектив і тут немає вертикалі влади і підопічних, кожен вносить свою лепту і кожен відповідальний порівно. Тебе не хочуть образити чи принизити. Ти частина колективу і тобі завжди допоможуть. Я такого ще не зустрічав У своєму житті.

Тут не відчуваєш постійного гніту, ти можеш творити.

Зараз я працюю у великій IT-компанії над проєктом для американської фірми. Для додатка розробляю нові можливості, функції, дизайн тощо.

У IT можливість росту, новий світ, який цікаво відкрити для себе. Це новий спосіб життя і він того вартий.

Що радить світчерам кар’єрна консультантка

Кар’єрна консультантка Анна Єгорова переконує, в IT беруть всіх, хто дійсно цього хоче і цим цікавиться. Читайте, що вона радить людям, які вирішили перейти в IT.

Зрозуміти, чи дійсно тобі це цікаво

Поспілкуватись з людьми, які працюють в IT понад два роки і застосувати на себі. Але спілкуватись не про життя в офісі, хоча це теж важливо, а більше про самий процес виробництва. Хто залучений, як це відбувається, які є ролі в процесі створення продукту та його просуванні на ринок.

Піти на ІТ-конференцію

Ще один момент, який дає зрозуміти цікавий тобі IT чи ні – це конференції в цій сфері. Коли потрапляєш на конференцію ти повністю занурюєшся у світ парадигм мислення і тих фокусів, які зараз актуальні в IT-сфері. Є можливість поспілкуватись із професіоналами, послухати, як виглядає робота в IT з середини. І запитати себе: я таким займався б?

Вчити англійську

Коли йдеш в IT, важливо мати не тільки базові, а й спеціалізовані знання. Технічні знання актуальні для інженерів, маркетологів, HR-спеціалістів, рекрутерів, дизайнерів, сценаристів. Ці професії є і в інших індустріях просто в IT зі своєю специфікою. Важливо цю специфіку розуміти. Читати літературу англійською мовою. Англійська – це важливе вміння, невід’ємне від цієї сфери. Це дозволяє читати статті, різноманітну періодику, отримувати актуальну інформацію і потім застосовувати в роботі.

Йти на курси

Пошукати курси на спеціалізованих платформах, які допоможуть розібратись у специфіці роботи в IT-сфері. І ці базові знання допоможуть почати розвивати потрібні навички для переходу в IT.