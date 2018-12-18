Служба безпеки України заявляє, що запобігла вибуху на залізниці в Харківській області

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла вибуху на залізниці в Харківській області, організованому колишнім співробітником СБУ в Луганській області, який зараз є співробітником так званої «контррозвідки» підтримуваного Росією угруповання «ЛНР», розповів представник департаменту контррозвідки СБУ Володимир Настюк.

Він повідомив, що 17 грудня виконавець заклав вибуховий пристроїв під однією з ділянок залізничного полотна в Харківській області та попрямував на територію угруповання «ЛНР», де мав активувати вибуховий пристрій.

У Службі безпеки заявили, що заздалегідь замінили вибухівку на муляж.

Екс-співробітник СБУ затриманий, йому оголосили підозру за статтею 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Настюк назвав організатором злочину уродженця Саратовської області Росії, колишнього співробітника управління СБУ на Луганщині Єгора Дубровкіна.

У Службі безпеки зазначили, що міг бути підірваний міст на одній із основних залізничних артерій, кою забезпечується логістика для потреб Збройних сил України в районі проведення української воєнної Операції об’єднаних сил.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, унаслідок бойових дій загинули понад 10 тисяч людей.