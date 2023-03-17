Розвідувала локації підприємств оборонпрому на Кіровоградщині: СБУ затримала «агентку РФ»

Служба безпеки повідомила про затримання жительки Олександрійського району Кіровоградської області, яку представники російської спецслужби дистанційно залучили до співпраці проти України.

«За вказівкою агресора вона збирала актуальну інформацію про місця розташування об’єктів військової та критичної інфраструктури на території регіону. Насамперед ворога цікавила інформація щодо підприємств, які виконують державні оборонні замовлення для потреб ЗСУ. Отримані відомості мала передати месенджером через «зв’язкових», які входять до складу окупаційних угруповань на східному фронті. Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки серії ракетних ударів по українських об’єктах», – йдеться в повідомленні.

Жінку затримали під час здійснення фотофіксації одного з місцевих підприємств. Їй повідомлено про підозру у держзраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Жінці загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.