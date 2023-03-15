15 років ув’язнення отримала жінка, яка «наводила» ракети РФ на пункти видачі допомоги у Харкові – СБУ

Служба безпеки повідомила про вирок посадовиці одного з державних підприємств Харкова, яку на початку повномасштабного вторгнення завербували представники російської спецслужби.

«За вказівкою агресора у період з 25 лютого до 9 березня минулого року вона збирала розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на території регіону. Також вона передавала загарбникам координати місць масового перебування людей, у тому числі пунктів видачі гуманітарної допомоги в обласному центрі. Геолокації цивільних об’єктів потрібні були окупантам для проведення ракетно-артилерійських обстрілів по інфраструктурі», – розповіли в СБУ.

Повідомляється, що жінку затримали у березні минулого року під час виконання нею розвідзавдання.

«За матеріалами Служби безпеки суд призначив зрадниці 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. За даними слідства, вона контактувала з російською спецслужбою через «зв’язкових». Ними виявились двоє російських військових. Одного з них вже ліквідовано українськими оборонцями на східному фронті. Інший – мобілізований до окупаційних угруповань СЗ РФ мешканець тимчасово окупованого Донецька», – йдеться в повідомленні.

Суд визнав жінку винною за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».

Чи визнала вона свою провину, не повідомляється.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.