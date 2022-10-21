Вбивство людей у черзі за хлібом у Чернігові «можна вважати воєнним злочином» РФ – правозахисники

Загибель цивільних людей у черзі за хлібом у Чернігові внаслідок російського обстрілу в березні цього року стала результатом воєнного злочину Росії, йдеться у розслідуванні правозахисної організації Truth Hounds «Хто крайній?».

«На переконання Truth Hounds, цей обстріл можна вважати воєнним злочином у вигляді невибіркового нападу, а винним у його скоєнні командира 35-ої окремої гвардійської мотострілецької бригади (35 ОМСБр, в/ч 41659, м. Алейск) полковника Олега Куригіна. Для того, щоб могти стверджувати вищенаписане команда Truth Hounds відновила послідовність подій інциденту, задокументувавши свідчення очевидців, встановила тип зброї, що застосовувався для атаки, відстежила напрямок та визначила точку ведення вогню, а також надала інциденту юридичну оцінку», – йдеться в повідомленні організації.

Зокрема, опитавши свідків і проаналізувавши залишені снарядами вирви, правозахисники зробили висновок, що вогонь вівся з російських позицій на північний схід від Чернігова із РСЗВ «Град» і гаубиць.

«У вирві, залишеній снарядом, який влучив у чергу за хлібом, документатори Truth Hounds виявили уламки, що зовні дуже нагадують частини боєприпасу гаубичної зброї калібру 152 мм. Truth Hounds склали перелік усіх військових бригад і полків ЗС РФ, на озброєнні яких є артилерійські установки калібру 152 мм і РСЗВ «Град», з яких вівся обстріл того дня. Зі складеного переліку, в день обстрілу на північний схід від Чернігова перебувала лише 35-та окрема гвардійська мотострілецька бригада, на озброєнні в якої є лише один тип установки калібру 152 мм (СГ 2С19 «МСТА-С») у кількості 36 штук та лише один тип реактивної системи (РСЗВ «Град») у кількості 18 штук», – йдеться у повідомленні.

У Truth Hounds повідомили, що з відкритих джерел зібрали інформацію про особовий склад 35-ої бригади: персональні дані та фото військовослужбовців, і цю базу передали представникам Чернігівської обласної прокуратури.

Російські військові здійснили обстріл людей, які стояли в черзі за хлібом в одному зі спальних мікрорайонів Чернігова, вранці 16 березня.

Правозахисники вказують, що на той момент місто було майже повністю знеструмлене, а магазини стояли порожніми, «тож людей, які чекали на свіжий хліб, зібралося чимало». За їхніми даними, із майже 90 людей, які стояли в черзі, загинули щонайменше 15, а ще 27 – були поранені.