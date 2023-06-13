«Шпигував за центрами підготовки ЗСУ до контрнаступу» – СБУ повідомила про затримання чергового «агента ФСБ»

Служба безпеки повідомила про затримання на Дніпропетровщині чоловіка, який, за даними слідчих, збирав для розвідки РФ дані про місця дислокації Сил оборони в районах Дніпра, Кам’янського та Новомосковська.

«Основним його завданням було здобуття інформації про військові полігони і тренувальні центри, де здійснюють підготовку підрозділи ЗСУ. Насамперед він намагався встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських військ, які готуються до можливого перекидання на фронт. За кожне виконане завдання зрадник отримував від свого «куратора» з ФСБ грошову «винагороду», яка надходила на банківську картку фігуранта. Як встановило слідство, ворожим поплічником виявився 42-річний місцевий житель, який два місяці тому був дистанційно завербований спецслужбою РФ і отримав оперативний псевдонім «Геральт», – розповіли в СБУ.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за статтею «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану». Наразі він під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.

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